Lassen Sie sich in romantische Murrhardt des 18. und 19. Jahrhunderts entführen. Geschichte und Geschichten für Groß und Klein, weiß der Nachtwächter zu erzählen, schaurige Sagen und fromme Legenden. Das originale Murrhardter Nachtwächterlied wird vorgetragen. Der Spaziergang führt durch die Innenstadt entlang den Resten der Stadtmauer durch so manchen Winkel und Gässchen, vorbei an historischen Wirtshäusern bis zum ehemaligen Kloster.