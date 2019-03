Erlebnislaufserie TF Feuerbach

Genieße mit dem TF Feuerbach die etwas andere Art des Laufens! Laufen, sehen, staunen und gleichzeitig vieles zur Stadtgeschichte Stuttgarts erfahren. Wir führen dich im Laufschritt zu interessanten Sehenswürdigkeiten, an denen man sonst achtlos vorbeiläuft. Darüber hinaus macht das Laufen in der Gruppe Spaß. Lauf mit uns und lerne ein neues Laufgefühl kennen, das nur in einer Gruppe Gleichgesinnter erfahrbar ist. Die Erlebnisläufe eignen sich für LäuferInnen, für die eine Laufdistanz von ca. 8-12 km in einem moderaten Tempo kein Problem darstellt.

Tour Nr. 2

Termin: Samstag, 29.06.2019 um 15.00 Uhr

Treffpunkt/Ende: U-Bahn Haltestelle Maybachstraße U6, U13, U16 bis Haltestelle Maybachstraße

Streckenlänge: ca. 10-12 km bergauf und bergab

Bahnbrechend modern vs. Bauen im heimatlichen Stil; Wohnviertel mit grandiosem Blick – eine Panoramatour durch den Stuttgarter Norden

Wir erkunden die Weißenhofsiedlung, streifen das Birkendörfle, entdecken China in Stuttgart, laufen durch beste Wohnlagen Stuttgarts und erfreuen uns an besonderen Villen. Dabei genießen wir immer wieder grandiose Ausblicke auf die Stadt und das Umland.

www.tffeuerbach.de