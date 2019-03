Erlebnislaufserie TF Feuerbach

Genieße mit dem TF Feuerbach die etwas andere Art des Laufens! Laufen, sehen, staunen und gleichzeitig vieles zur Stadtgeschichte Stuttgarts erfahren. Wir führen dich im Laufschritt zu interessanten Sehenswürdigkeiten, an denen man sonst achtlos vorbeiläuft. Darüber hinaus macht das Laufen in der Gruppe Spaß. Lauf mit uns und lerne ein neues Laufgefühl kennen, das nur in einer Gruppe Gleichgesinnter erfahrbar ist. Die Erlebnisläufe eignen sich für LäuferInnen, für die eine Laufdistanz von ca. 8-12 km in einem moderaten Tempo kein Problem darstellt.

Tour Nr 1

Termin: Samstag, 18.05.2019 um 15.00 Uhr

Treffpunkt/Ende: Vereinsheim TF Feuerbach, Am Sportpark 15, 70469 Stuttgart

Streckenlänge: ca. 12 km bergauf und bergab

Feuerbach - Stadt und Stadtteil zwischen Industrie und Park

Vom Vereinsheim des TF Feuerbach laufen wir in den alten „Dorfkern“ von Feuerbach und sehen die Stadtkirche, historische Gebäude von Tagelöhnern und Wengertarbeitern und betrachten Feuerbach von einer Anhöhe. Weiter geht es hinauf zum Killesberg, am SchlaichTurm vorbei und weiter hinauf zum Theodor-Heuss-Bungalow und dem Bismarckturm. Die Aussicht auf die Stadtmitte von Stuttgart ist diesen Aufstieg mehr als nur wert. Zurück geht es hinunter auf dem Feuerbacher Weg, wir bestaunen die Grundmauern der ehemaligen Burg Frauenberg und kehren dann zurück zum Ausgangspunkt unserer Erlebnistour.

