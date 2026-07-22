Erlebnisreiche Führung durch die Kur - und Bäderstadt Bad Rappenau

Lange bevor Salz und Sole und somit die Salinen-und Bädergeschichte die Entwicklung Bad Rappenaus vom Reichsritterdorf zur Kur-und Bäderstadt und schließlich zur Großen Kreisstadt beförderte, haben die Römer mit einem Gutshof ihre deutlichen Spuren hinterlassen.

Die Herren von Helmstadt, die von Gemmingen und auch das Kloster in Wimpfen im Tal hatten unterschiedliche Besitzanteile im Ort. Selbst das Herzogtum Württemberg hatte längere Zeit die Hand im Spiel. Das Wasserschloss im „Unterdorf“ und noch die Burgeckstraße im „Oberdorf“zeugen von dieser wechselvollen Geschichte.

Eine erlebnisreiche Stadtführungdurch die Kur-und Bäderstadt führt an diese Stätten.

Währendder Stadtführung gibt es einen kurzen Einblick ins Wasserschloss und es wird einiges über die damalige Zeit und über den Bau des Schlosses im Jahr 1601 erzählt.

Die nächsten Stadtführungen finden am Samstag, 1. August, 22. August und 12.September 2026 statt. Treffpunkt ist um 09.30 Uhr am Eingang zum Kurhaus.

Vom Kurparksee geht es zuerst in dieSalinenstraße, von dort zur Stadtkirche mit Blick aufs alte und neue Rathaus, Kirchplatz und Stadtcarrézum Renaissance-Wasserschloss, wo die Führung am Standbild des schwarzen Pferdes, dem Rappen, nach rund zwei Stunden endet. Auch für Einwohner der Kurstadt bietet die Führung überraschende Einblicke in sieben Jahrhunderte Rappenauer Geschichte.

Karten für die Führung können Sie am Veranstaltungstag direkt beim Gästeführererwerben. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Gäste-Information, Tel. 07264/922-391.