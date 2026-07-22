Erlebnisreiche Führung durch Salinengarten und Kurpark

Beliebt bei Besuchern, Kurgästen und Anwohnern – das sind die herrlichen und wunderschönen Parkanlagen in Bad Rappenau. Es sind Orte zum Wohlfühlen, Entspannen und Genießen. Zu jeder Jahreszeit präsentieren sie sich anders – aber immer sehr schön.

Entdecken Sie Salinengarten und Kurpark, ehemaliges Gelände der Landesgartenschau, mit dem idyllischen Kurparksee, dem blühenden Feuerbeet, dem Gradierwerk mit seiner gesunden salzhaltigen Luft und die vielen bunten und überraschenden Ecken.

Mit den Gästeführern wandeln Sie auf den historischen Spuren der Bad Rappenauer Saline, genießen Blüten und Vielfalt der Parks und erfahren viel Interessantes und auch so manche nette Geschichte.

Die nächsten Führungen „Bad Rappenaus Parks entdecken“ finden am Sonntag, 16.August und Sonntag, 13. September 2026 statt. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Eingang zum Kurhaus. Dauer: ca. 2 Stunden.

Karten für die Führung können Sie am Veranstaltungstag direkt beim Gästeführererwerben. Eine Voranmeldung ist erwünscht. Weitere Informationen erhalten Siebei der Gäste-Information, Tel. 07264/922-391