Erlebnistage in fremden Ländern - Alaskas wilde Küste

Der Stadtseniorenrat Waiblingen nimmt seine Vortragsreihe „Erlebnistage in fernen Ländern“ am 24. März 2022 um 15:00 Uhr im Forum Mitte wieder auf.

Die Collage aus Erzählung, Reisenotizen und Bildern von Stadtseniorenrätin Gabriela Simon, Artur Ulmer und Lisa Kraus (Theater Tangere) will die Zuhörer für eine außergewöhnliche Region begeistern. Musikalisch begleitet wird die Reiseerzählung vom Duo LaJazza (Dorothea Tübinger, Sax und Geige, Joni Tauscher, Gitarre).

Die Diashow nimmt die Besucher eine Stunde lang mit auf eine Schiffsreise. Ausgehend von der pulsierenden Metropole Vancouver, entlang der Inside Passage, dem amerikanischen Küstenstreifen am Pazifik führt uns die Reise bis weit hinauf in den Norden Alaskas zum Hubbard-Glacier, der dem Betrachter ein überwältigendes Naturschauspiel bietet. Aufschriebe über eigenen Erfahrungen in der Wildnis, Begegnungen mit Indigenen, Naturforschern und Tierfilmern sind Grundlage der Darbietung.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Hinweise

Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen ist die Teilnehmeranzahl begrenzt, die Hygienevorschriften sind zu beachten.

Bitte beachten Sie die gültigen Corona Regeln, dass für die Veranstaltung je nach Infektionslage entsprechende Nachweise erbracht werden müssen.