ErlebniStanz - die etwas andere Art zu tanzen

ErlebniStanz wird in der Gruppe getanzt und ist ein Angebot für alle, die Spaß am Tanzen haben - egal ob Jung oder Alt. Käthe Hollich, zertifizierte ErlebniStanz-Trainerin - bietet Choreografien auf unterschiedliche Musik aus verschiedenen Epochen und Ländern, aber auch klassische Tänze wie Langsamer Walzer oder Tango an. Getanzt wird in der Gruppe, ein fester Tanzpartner oder Tanzpartnerin sowie tänzerische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Eine kostenlose Schnupperstunde findet am Donnerstag, 15.09.22 um 14.30-16.00 Uhr statt

Im Anschluss werden 10 Termine ab 22.09. bis 24.11. 22 angeboten, jeweils donnerstags von 14.30-16.00 Uhr

Infos und Anmeldung:

Tel. Trainerin Käthe Hollich 07261/94330

E-Mail: hollich@lookout-reise-center.de