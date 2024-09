Erlebnistour Neckar-Odenwald Kreis

Flucht, Ernährung, Klimawandel – Aus der Geschichte für die Zukunft lernen

Wie hängen Flucht, Ernährung und Klimawandel zusammen? Und was können wir aus der Geschichte für die globalen Herausforderungen von heute lernen? Ziel dieser Fahrradtour ist es, im Lokalen das Globale zu entdecken und aus der Vergangenheit Lösungen für die Zukunft abzuleiten.

Die Erlebnistour führt zunächst nach Hettingen zum Eiermann-Magnani-Haus – eine Genossenschaftssiedlung für Vertriebene und bedürftige Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg erbaut wurde. Danach geht es weiter zur historischen Grünkerndarre in Buchen-Rinschheim. Diese eröffnet einen Blick in die Vergangenheit und erzählt von der regionaltypischen Nutzung des Grünkerns während der Hungerjahre im 19. Jahrhundert. Damit dient sie als Beispiel für eine innovative Nahrungsproduktion. Die letzte Station an der Eberstadter Tropfsteinhöhle ermöglicht tiefe Blicke in das Klima der Vergangenheit bis zum heutigen „Anthropozän“.

Beginn und Ende der Tour: Buchen Bahnhof

Dauer: ca. 4 Stunden mit dem Fahrrad plus Pausenzeiten, die in der Gruppe abgestimmt werden (20 km Radweg, 230 Höhenmeter)