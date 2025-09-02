Erlebniswanderung zum Ketterberg

Erleben Sie eine besondere Wanderung durch die malerische Natur rund um den sonnenverwöhnten Ketterberg, mit seinen charakteristischen Trockenmauern.

Ein erfahrener Weingästeführer aus dem Taubertal begleitet Sie auf dieser genussvollen Tour und nimmt Sie mit in die faszinierende Welt des Weinbaus.

Unterwegs verkosten Sie zwei ausgewählte Weine und erfahren Spannendes über die Geschichte des Weinbaus in Bad Mergentheim – von seinen Ursprüngen bis zur heutigen Entwicklung. Schließlich hat die Stadt im Frühjahr 2022 einen neuen "Blühenden Weinberg" angelegt, der Kulturhistorie und Biodiversität vereint.

Gleichzeitig erfahren Sie viel Wissenswertes über die im Zuge der Landesgartenschau-Entwicklung geplante Instandsetzung und Aufwertung des Naturraums Ketterberg.

Der Höhepunkt der Wanderung ist der atemberaubende Panoramablick auf die historische Altstadt und das Residenzschloss – ein Moment zum Verweilen und Genießen.

Startpunkt & Ablauf

Die Tour beginnt jeden Dienstag um 15:30 Uhr am Parkplatz an der Wolfgangskapelle. Zur Einstimmung erwartet Sie ein prickelnder Secco, bevor es gemeinsam in Richtung Ketterberg geht.

Gut zu wissen: Bitte tragen Sie festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung. Auch eine kleine Trinkflasche für unterwegs kann nicht schaden.

Freuen Sie sich auf eine genussreiche Auszeit inmitten einer wunderschönen Landschaft!