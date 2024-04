Erlebniszauber: „Minchen – ein Geschenk für Mama“

In der Schule hat Minchen ein Geschenk für Mama gebastelt. Auch wir basteln ein Geschenk für Mama zum Muttertag und ein Geschenk für Papa zum Vatertag.

Erlebniszauber mit Linde: Bilderbuch- und Bastelnachmittage mit Gerlinde Schuller In der Schule hat Minchen ein Geschenk für Mama gebastelt. Aber oh weh, auf dem Heimweg stürmt es so sehr, dass das Geschenk zu Boden fällt und zerbricht. Minchen ist ganz unglücklich. Aber die Freunde Schnecke, Raupe, Spinne und Ameise trösten sie und zeigen ihre Geschenke. Das bringt Minchen auf eine großartige Idee. Wir basteln ein Geschenk für Mama zum Muttertag und ein Geschenk für Papa zum Vatertag. Für Kinder von 4 bis 7 Jahren ohne Begleitung der Eltern.