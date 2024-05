Erlebniszauber: "Mama Bär schwimmt im Meer"

Der kleine Bär geht gern mit Mama an den Strand. Wenn sie nur nicht immer den peinlichen Badeanzug anhätte! Eine witzige Mutter-Kind-Geschichte. Wir basteln ein buntes Sandbild!

Erlebniszauber mit Linde: Bilderbuch- und Bastelnachmittage mit Gerlinde Schuller Der kleine Bär geht gern mit Mama an den Strand. Wenn sie nur nicht immer den peinlichen roten Badeanzug mit schwarzen Tupfen anhätte! Da sitzt der kleine Bär lieber ein Stück entfernt. Auf einmal ist Mama weg. Was, wenn sie wilden Piraten in die Hände gefallen ist? Zum Glück findet er bei den Badekabinen etwas über einer Tür: einen roten Badeanzug mit schwarzen Tupfen. Es ist der schönste Badeanzug der Welt. Eine witzige Mutter-Kind-Geschichte für kleine Bärenfans. Wir basteln ein buntes Sandbild. Für Kinder von 4 bis 7 Jahren ohne Begleitung der Eltern.