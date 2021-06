Erlebniszauber und Stadtentdecker-Rallye

Am Nachmittag von 14 bis 15.30 Uhr lockt der Erlebniszauber Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren ins Freie. Außerdem führt die Stadtentdecker-Rallye Kinder ab acht Jahren an Orte in Neckarsulm, an denen sie noch nie waren. An diesem Samstag wird die Rallye mit einer kleinen Gruppe gemeinsam durchlaufen und so die Chance auf einen der Hauptgewinne erhöht. Es gibt zwei Runden: von 13.30 bis 15 Uhr und von 15.30 bis 17 Uhr. Für beide Veranstaltungen ist eine Anmeldung in der Mediathek unbedingt erforderlich. (Mediathek)