"Es gab einmal eine Zeit, in der das selbstgesungene Lied noch Alltagsbegleiter war, ob bei der Arbeit oder beim geselligen Beisammensein. Die Geschichten, die diese alten Lieder erzählen, sind auf erstaunliche Weise dieselben, die uns auch heute noch bewegen. Lebensfreude, Liebessehnsucht, Abschiedstrauer, unheimliche Begebenheiten, Not und Glück - sie alle finden ihren Widerhall in jahrhundertealten Worten und Melodien. Das in Ansbach beheimatete Duo Erledanz, bestehend aus Klaus Eckhardt (Gesang, Zister) und Henrike Eckhardt (Blockflöten, Low Whistles, Streichpsalter, Gesang), hat diese Musik aus der Vergangenheit ins Heute übertragen. Entstanden ist neue deutsche Folkmusik, abwechslungsreich arrangiert und virtuos gespielt auf außergewöhnlichen Instrumenten."