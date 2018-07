Erlenbacher Weinfest Vier Tage Ausnahmezustand

Fachwerkhäuser, idyllische Gassen und blumengeschmückte Verkaufsstände sorgen für eine unbeschwerte Atmosphäre. An zehn Weinprobierständen werden über 100 Weine vom Kayberg und am Sektstand 14 Winzer ausgeschenkt. Die Eröffnung findet am Freitag, 17. August, um 18 Uhr mit dem Festvorstand Florian Diefenbach und Bürgermeiser Uwe Mosthaf statt. Musikalisch wird die feierliche Zeremonie vom Musikverein Erlenbach begleitet. Die Back- und Zwiebelfrauen versorgen die Gäste mit Zwiebelkuchen aus den historischen Holzofen-Backhäusern. Musikalisch sorgen 15 Blasmusikkapellen für Stimmung. Am Samstag findet derEmpfang der Württembergischen Weinkönigin. Der Sonntag beginnt mit dem traditionellen Ökumenischen Gottesdienst. Am Montag wird die Zwiebelkönigin gekrönt.