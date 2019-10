Ermittlung von Digitalisierungspotenzialen

• Welche Technologien setzen Sie bereits ein, die den Einsatz von Digitalisierungslösungen ermöglichen?

• Wie erhalten Sie Informationen für potenzielle Digitalisierungskonzepte?

• Welche Rahmenbedingungen und Voraussetzungen in Ihrem Unternehmen müssen Sie für eine digitale Transformation zusätzlich berücksichtigen?

In diesem Workshop führen wir Sie an die Digitalisierungspotenziale Ihres Unternehmens aus technologischer Sicht heran. Über das Online-Selbstbewertungstools DigiPotAS ermitteln Sie nach Anleitung eigenständig das Digitalisierungspotenzial Ihres Unternehmens. Im Anschluss daran stellen wir Lernmodule für 16 Digitalisierungskonzepte kurz vor. Alle Teilnehmenden erhalten dabei wichtige Informationen über ihre zuvor ermittelten Digitalisierungspotenziale und können sich in das jeweilige Digitalisierungskonzept selbständig einarbeiten. Neben den zur Verfügung stehenden bzw. zu erwerbenden Technologien sind noch weitere Voraussetzungen für eine erfolgreiche digitale Transformation zu berücksichtigen. Hierfür wird das Selbstbewertungstool DigiSuRA beispielhaft angewandt. Eine gemeinsame Diskussionsrunde zum aktuellen Stand der digitalen Transformation und den Umsetzungsgrad in den jeweiligen Unternehmen sowie eine Feedbackrunde zu den vorgestellten Softwarelösungen runden diesen Kompaktworkshop ab.

Diese Veranstaltung wird gefördert im Rahmen des Digital Hubs Neckar-Alb-Sigmaringen durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden- Württemberg.