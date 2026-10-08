Ernährung regional, saisonal und alltagsnah erleben

Dieses Angebot richtet sich an Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 4 Jahren.

Im Rahmen eines gemeinsamen Vespers im Indoorspielplatz werden regionale und saisonale Lebensmittel mit allen Sinnen entdeckt, zubereitet und gemeinsam gegessen. Dabei werden spielerisch und alltagsnah Grundlagen zu gesunder, regionaler und nachhaltiger Ernährung sowie zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung vermittelt.