Ernährungsgespräch: Der Darm - Krebsprophylaxe

Vortrag mit Iris Gutbrod, Diätassistentin der Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH, am Dienstag, 21. Oktober um 19:30 Uhr im Kurhaus - Kursaal.

Darmkrebs zählt zu den drei häufigsten Krebsarten in Deutschland.

Dank Früherkennungsprogrammen ist die Sterblichkeitsrate inzwischen gesunken. Vorbeugung kann jeder selbst betreiben: Dabei spielt die Ernährung eine zentrale Rolle. Mit einer Lebensmittelauswahl, die das Mikrobiom im Darm ernährt und unterstützt, wird wiederum die Darmschleimhaut aktiv gesund gehalten.

In ihrem Vortrag teilt die Diätassistentin grundlegendes Hintergrundwissen und gibt Tipps für die tägliche Anwendung rund ums Essen. Anschließend steht sie dem Publikum für Fragen zur Verfügung.

Der Vortrag "Der Darm - Krebsprophylaxe mit Messer und Gabel" findet in der Reihe "Ernährungsgespräch" statt und wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness organisiert.

Veranstaltungsbeginn:

19:30 Uhr

Referentin:

Iris Gutbrod, Diätassistentin DKL/DGE

Veranstaltungsort:

Kurhaus - Kleiner Kursaal

Informationen im

GästeService

im Haus des Gastes im Kurpark

Telefon +49 7931 9650

E-Mail: info@kur-badmergentheim.de