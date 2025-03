Erna haut auf den Putz - Kehrwoche und andere schwäbische Eigenheiten

Die Stadtputzfrau Erna Läpple ® fegt als Esslinger Original durch die Altstadt und verkehrt die Schwäbische Kehrwoche in ein internationales Häppening. Wer ihren Dialekt nicht versteht, den erreicht sie mit Händen und Füßen, denn Erna vermittelt mit Leib und Seele ihre ganz persönliche Mission gegen den Dreck der Welt. Sei es in Ausdruck und Ausstrahlung beim Kehrwochen-Wörkshop für Schwaben und Nei’geschmeckte oder mit ihrem Fitness-Putz-Programm bei trockenem Humor und spritzigen Einlagen an Esslinger Brunnen. Jeder Rundgang wird durch Stand-up-Comedy einzigartig.