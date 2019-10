Internationales Jazzkonzert

Das 39. internationale Jazzkonzert in der Plochinger Stadthalle, das das Kulturamt Plochingen veranstaltet, steht vor der Tür – ein Veranstaltungshighlight für alle Jazzfreunde! Wie immer besteht die Formation aus renommierten internationalen Jazzmusikern – ein jeder ein Meister seines Instruments. Die Formation besteht aus: Engelbert Wrobel (D) - Klarinette und Saxophon; Oliver Mewes (D) - Schlagzeug; Rolf Marx (D) - Gitarre; Thilo Wagner (D)- Piano; Duke Heitger (USA) - Trompete; David Blenkhorn (AUS) - Gitarre; Nicki Parrott (AUS) - Gesang und Kontrabass

Peggy Lee (1920 - 2002), eine der bekanntesten amerikanischen Sängerinnen der Swing Ära arbeitete von 1941 bis 1947 mit Benny Goodman zusammen. Als Benny sie zum ersten Mal in Chicago hörte, engagierte er sie sofort für seine Big Band. Sie traten auch gemeinsam in Filmen auf. Ihr erster Hit "Why Don’t You Do Right" verkaufte sich mehr als 1 Million Mal. Sie war aber auch Schauspielerin und wurde 1956 für ihre Rolle in "Es geschah in einer Nacht" als beste Nebendarstellerin für den Oscar nominiert. Über Benjamin David "Benny" Goodman (1909 - 1986) braucht man nicht viel Worte zu verlieren, er war der "King of Swing" und gilt bis heute als DER Swingklarinettist. Viele Musikkritiker sind der Meinung, dass Goodman für den Jazz und Swing die gleiche Bedeutung hat wie beispielsweise Elvis Presley für den Rock ’n’ Roll.

Für den Plochinger Jazzabend wurden Musiker zusammengebracht, die sich nicht nur gut kennen und verstehen, sondern – viel wichtiger – auch die Musik von den großartigen Musikern Peggy Lee und Benny Goodman schätzen und verstehen.

Zur Einstimmung spielt die Jazzband der Musikschule Plochingen "Jazztasy" von Rainer Frank und am Ende des Konzertes darf sich das Publikum wie immer auf die traditionelle Jam-Session mit den großen Stars freuen.