Rock, Soul und Funk, neue und alte Songs von Wilson Pickett, Louis Prima oder den Blues Brothers, Santana, Huey Lewis and The News, Brian Setzer Orchestra, dazu gute alte Titel von Blood Sweat & Tears, Chicago oder Frank Sinatra, gewürzt mit der Bläsershow für‘s Auge, neu arrangierte Hits der Beatles sowie eigenarrangierte Stücke - Ernest and the Hemingways präsentieren sich ihrem Publikum in ungebremster Spielfreude. Ernest and the Hemingways heißt im Klartext:

• knackige Rhythmusgruppe,

• ein Turbogebläse mit zwei Trompeten und drei Saxophonen - in horns we trust -

• und natürlich der alte Herr mit der schwarzen Stimme höchstpersönlich: Ernie the Paleface - der mittlerweile auch seine Texte auswendig ablesen kann!

Kurzum: Ernest and the Hemingways - nicht immer ganz ernst, aber immer ganz gut!