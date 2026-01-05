Ernest & The Hemingways

Ernest and the Hemingways präsentieren sich ihrem Publikum in ungebremster Spielfreude.

Umbesetzungen und Namensänderungen (SSPB, Backstairs) seit 1989 in fast unveränderter Besetzung unzählige Gigs in Clubs und Hallen, ist auf Stadtfesten und bei Open-Air-Festivals präsent. Längst Kult ist die CD “The Old Man and the Band”- ein Live-Mitschnitt und einige Studioaufnahmen, die den fetzigen Sound und die eingängigen Arrangements der zehn Musiker direkt und kompakt in die kleinste Hütte bringen.

Ernest and the Hemingways heißt im Klartext: knackige Rhythmusgruppe, ein Turbogebläse mit zwei Trompeten und drei Saxophonen - in horns we trust - und natürlich der alte Herr mit der schwarzen Stimme.