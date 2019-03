Ernest (FR)

Nehmen Sie ein Banjo, eine leicht heisere Stimme, ein Honk y-Tonk Klavier und eine Rythmusgruppe die wirklich Groove schafft. Rufen Sie dann Hans Christian Andersen mit seiner Meerjungfrau, Serge Gainsbourg und Elisa dazu und arrangieren Sie diese in der Stil der industriellen Revolution wie man ihn bei Jules Verne finden könnte. Mischen sie das alles zu einem Teig, mit einem guten Schuß französischen Chansons und Rock Musik und auch einer leichtem Brise Electro et voilá: Hier haben Sie Ernest! Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 begeistert diese Band ihr Publikum mit ihrer phantasievollen wunderbaren Show, ihrer Kraft, ihrem Elan und Witz. Seit ihrer ersten EP 2012 und dem Debut-Album »Les contes défaits« 2014 tourt die Band unablässig durch Frankreich und Europa. Jetzt ist es an der Zeit, dass auch Deutschland Ernest für sich entdeckt.

Auf den Punkt zu bringen, was „Ernest“ eigentlich ausmacht, ist schwierig. Zwar trifft es „old school“, „retro“ oder „vintage“ recht gut, doch gleichzeitig unterwandert die Band alle Versuche, auf einen bestimmten Stil festgelegt zu werden. Sie nutzt die verschiedenen Elemente ihrer Musik und deren Präsentation vor allem dazu, mit ihnen zu spielen.

„Oft ist es einfach eine Konstruktion: Es ist eine sehr plastische Form von Musik. Wir versuchen weder besonders zynisch zu sein, noch ironisch, noch geht es uns darum zu schockieren oder das Publikum zum Weinen zu bringen, sondern wir setzen einfach etwas zusammen, ausgehend von verschiedenen, einander entgegen gesetzten Ideen und gucken, was draus wird.“

„Mit Ernest tauchen wir in eine wunderliche und theatralische Welt ein, durch einen Swing mit enormer Wucht und Wirksamkeit.” Le Figaro.