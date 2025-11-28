Hurra! Diese Welt geht unter – Eine Treibhausrevue.

Der Ernst-Bloch-Chor Tübingen beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Klimawandel und Klimagerechtigkeit. Seit Jahrzehnten sind die Ursachen, die zur weltweiten Klimakatastrophe führen, bekannt. Trotz klimafreundlicher Technologien und einer Abkehr von fossilen Brennstoﬀen, wird viel zu langsam viel zu wenig getan, um den Temperaturanstieg und damit weitere negative Auswirkungen zu stoppen.

Die Autorin Karin Eppler hat für den Chor sieben Szenen geschrieben. Eingerichtet von Monika Hunze umrahmen sie das musikalische Chorprogramm. Die Lieder, die humorvoll und kritisch aufhorchen lassen, nachdenklich stimmen, betroﬀen machen und auch hoﬀen lassen sind Eigenkompositionen und für den Ernst-Bloch-Chor adaptierte Lieder und Songs.

Mit der musikalisch szenischen Geschichte, die in der Zukunft spielt, nimmt der Chor das Publikum mit auf eine Zeitreise. Eine seltsam anmutende, illustre Gruppe unterschiedlicher Charaktere trifft sich, um 300 Jahre Weltuntergang zu feiern. Dabei schauen sie zurück auf die Vergangenheit, auf Rettungsversuche und Versäumnisse. Sie erinnern sich, wie schön es als Mensch war und was sie verloren haben. Sie erzählen von den Katastrophen und fragen sich, ob es Alternativen gegeben hätte.

Die kurzen Szenen sind umrahmt und eng verzahnt mit starker chorischer Musik, die das Publikum tief mit hineinzieht in die existenzielle Frage unserer Gegenwart: Schaﬀen wir die Rettung unseres Klimas für uns und unserer Erde?