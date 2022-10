Sisters of Comedy – Nachgelacht

Dieses Jahr im Mauerwerk mit den großartigen Künstlerinnen:

Ines Martinez: Musikkabarettistin / Moderatorin und Patin

Christine Schütze: Kabarettistin / Musikerin

Sandra Kreisler: Kabarettistin / Sängerin /Schauspielerin

Christine Rothacker: Musikkabarettistin / Choreografin

und zu Gast als Abgesandte der Stadt Herrenberg kommt Birgit Hamm (Gleichstellungsbeauftragte) als unsere Schirmherrin…

Nach dem großen Erfolg der letzten Jahre startet die geballte Komikerinnenoffensive erneut den Angriff auf Herz, Hirn und Humorzentrum!

Zeitgleich finden zahlreiche Shows, in über zwanzig Städten, statt. 100% Frauenpower: krachend kabarettistisch, furios feminin und derbe divenhaft, für Sie & Ihn und alles dazwischen.

Aber keine Angst, liebe Männer: Wir fordern nicht mehr, nur dasselbe. In allen Bereichen. Klingt komisch, und wir bleiben es auch.

Denn in Zeiten, in denen man erneut über Frauenrechte und Meinungsfreiheit diskutieren muss, der Wind von rechts weltweit schärfer bläst und auch in westlichen Kulturen ein sehr konservatives Frauenbild neu propagiert wird, lautet das Motto: – Humor ist die Reinform des Widerstands!