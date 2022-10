Montagskino „am Dienstag“ – Eine Handvoll Wasser

Der 87-jährige Konrad (Jürgen Prochnow) hat gerade erst seine Frau verloren, da kommen bei ihm die Kriegserlebnisse wieder hoch.

Als ob das nicht schon schlimm genug ist, setzt ihn zusätzlich seine verbliebene Familie unter Druck, da er angeblich nicht mehr alleine wohnen könne und Konrad sich nun auf ein Leben im Altersheim einstellen soll. Auch die ersten Habseligkeiten seiner Frau werden bereits entsorgt. Eines abends erwischt Konrad die kleine Thurba (Milena Pribak), als sie gerade bei ihm einbrechen will und verletzt sie mit einer Nagelschusspistole. Obwohl das kleine Mädchen sehr zurückhaltend und verzweifelt ist, entwickeln die Beiden schnell eine Verbindung. Konrad überlegt, Thurba zu helfen, doch zunächst lässt er sie für sich arbeiten. Das Leben zwischen Konrad und Thurba gestaltet sich schwierig. Doch der Druck der Familie auf Konrad wächst weiter an und Thurba scheint seine einzige Verbündete zu sein. So kann sich Konrad dazu durchringen, sich für Thurba einzusetzen, und begibt sich damit selbst in Gefahr. Denn Thurba gehört zu einer Gruppe von Schmugglern und Kriminellen…