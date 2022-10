Duo Luna-tic – On Air!

Claire aus Berlin und Olli aus Ost-Paris (Genf), zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein können, begleiten sich gegenseitig am, auf, neben und unter dem Klavier.

… Und heute steht ein Radiomikrofon da, mitten auf der Bühne.

Es beginnt ein flottes Wechselspiel zwischen Sehen und Hören. Denn das, was Olli und Claire den Zuhörern draußen in der Nacht erzählen, entspricht nicht unbedingt dem, was sie auf der Bühne tun … Weiss man überhaupt noch, welche Person hinter welcher Stimme steckt? Und wer ist eigentlich Luna-tic?

Live am Mikrofon: Zwei einzigartige Frauen mit Chansons vom Herz und MegaHertz.

Und plötzlich funkt’s …