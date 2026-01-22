Ernst & Heinrich „Best Of Komische Lieder ond so“

Schwäbisch-international oder gehobener Schwachsinn mit Tiefgang. Zwei Devisen, aus denen sich dieses schmucke Programm speist.

Mit einer Musterkollektion humoristischer Lieder und treffsicherer Beobachtungsgabe philosophieren Ernst Mantel und Heiner Reiff musikalisch und szenisch über das Faszinosum des Schwaben an sich. Und das auch noch aus Insiderperspektive! Selbsterkenntnis und Wiedererkennungseffekt nicht ausgeschlossen.