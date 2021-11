„Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten – Das Original“ sind in der Tradition der „Original Egerländer Musikanten“ nicht nur „das erfolgreichste Blasorchester der Welt“. Sie erreichen mit ihrer Musik, dem stets professionell aber auch zugleich sympathischen Auftreten, die Menschen aller Altersgruppen. Auf ihrer Jubiläumstour 2022 kommen sie am Samstag, 15. Januar 2022, um 20 Uhr nach Heilbronn in die Harmonie. „Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten – Das Original“ sind einer über 60-jährigen Tradition verpflichtet. Nach fast zwei Jahren Coronabedingter Zwangspause setzen sie zunächst ihre „Bleib Dir treu“-Tour fort und sind dann ab Januar 2022 auf großer Jubiläumstour unterwegs. Die Wurzeln der Egerländer Musikanten um Ernst Hutter reichen zurück bis ins Jahr 1956. Damals gründete Ernst Mosch die Egerländer Musikanten. Was als Formation von Freunden begann, entwickelte sich schnell zum ambitionierten Orchester auf höchstem Niveau. Die professionellen Musiker konnte sich im Laufe der Jahre über eine immer mehr wachsende Schar von Bewunderern und Fans freuen. Doch nicht nur die Bekanntheit und der Erfolg der Formation wurde größer. Auch das Orchester selbst wuchs. So stieß Ernst Hutter 1985 mit seinem Tenorhorn zum Ensemble. 1998 startete Ernst Mosch zu seiner Abschiedstournee, rund ein Dutzend der „Egerländer Solisten“ von damals sind noch heute dabei. Ernst Hutter hat 2003, nach vier Jahren der gemeinsamen Verantwortung mit Toni Scholl, die Nachfolge des 1999 verstorbenen, legendären Orchestergründers Ernst Mosch angetreten. Er kam 1985 als Entdeckung von Ernst Mosch zu den "Egerländern" und spielte Tenorhorn - auch als Solist ist er auf einigen Produktionen zu hören. 1987 wurde Ernst Hutter dann von Erwin Lehn zusätzlich ins SüdfunkTanzorchester berufen. Ausgerechnet in jenes etablierte Orchester, aus dem Ernst Mosch - dereinst ebenfalls Posaunist - die erste Formation der „Egerländer“ rekrutierte. Zwischen den Musikern und ihrem Leiter besteht ein enger Kontakt. Sie kennen und schätzen einander. Ein kleiner Wink oder ein Augenzwinkern genügt und jeder weiß bescheid. So bildet das Orchester eine Einheit, in der sich jeder auf den anderen verlassen kann. Eine verschworene Gemeinschaft, die sich freut, ihre Verantwortung kennt, und stolz darauf ist, in der Tradition von Ernst Mosch das "erfolgreichste Blasorchester der Welt" zu sein. Ihre Musik ist Lebensfreude pur, und das drückt sich aus im Spiel von „Ernst Hutter&Die Egerländer Musikanten- Das Original“. In ihren Konzerten zelebrieren sie auf der Bühne ein emotionales Feuerwerk der Töne und Klänge – ein Konzerterlebnis, das alle Sinne anspricht. Karten für dieses Konzert gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, in Heilbronn bei der Tourist Information und Reisebüro Böhm sowie bei allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.provinztour.de. Ticket-Hotline: 0 71 31 / 56 22 70 Für das Konzert gelten die zum Konzertzeitpunkt gesetzlich gültigen Coronaregeln. Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich. Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt