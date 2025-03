Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten

Bitte beachten Sie: Es gibt nur noch wenige Restkarten!

25 Jahre an der Spitze des erfolgreichsten Blasorchesters der Welt, 40 Jahre an Tenorhorn und Posaune in der Egerländer Tracht – im kommenden Jahr feiert Ernst Hutter zwei große Jubiläen als Original Egerländer Musikant. 2025 wird ein Jahr zum Feiern – und das Jahr des Abschieds eines Mannes, der „Die Egerländer“ wie kein zweiter seit Ernst Mosch geprägt hat …

„Mein Finale“ – so lautet das Tour-Motto, das Ernst Hutter und sein Orchester in mehr als 40 Städte in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, Frankreich und Holland führen wird. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Generationen von Fans der Egerländer-Musik diese besondere Reise anzutreten und diese sensationelle Stimmung noch einmal in vollen Zügen zu genießen“, kündigt Ernst Hutter bewegt an.

Bevor Ernst Hutter den Staffelstab Ende 2025 weiterreicht, ist die emotionale Vorfreude groß: „Es wird eine Zeit sein, um zurückzublicken, zu feiern, zu lachen … und vielleicht auch die eine oder andere Träne zu vergießen“, so Hutter. Das Publikum darf sich auf große Klassiker und Perlen aus der fast 70-jährigen Egerländer-Historie genauso freuen wie auf neue Hits der jetzigen Musikanten-Generation.

Ernst Hutter lädt herzlich ein, an seiner Abschiedstournee teilzunehmen und seine Leidenschaft für die "Egerländer" zu teilen. Seien Sie dabei, wenn eine Ära zu Ende geht, und erleben Sie unvergessliche Konzerte voll verbindender Emotionen!

Für weitere Informationen und Updates besuchen Sie www.die-egerlaender.de

Veranstalter:

Künstler- und Konzertmanagement Preisinger