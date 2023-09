Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst

Die Kammermusikreihe der Kreissparkasse Heilbronn mit Musikern des renommierten Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn (WKO) ist längst fester Bestandteil des Heilbronner Kulturlebens. Nun findet das Eröffnungskonzert für die Saison 23/24 statt.

Mit den Schlussworten des Epilogs aus Schillers „Wallenstein“-Trilogie als Motto startet die Kammermusikreihe „Unter der Pyramide“ am 10. Oktober in ihre 14. Saison.

Als Ehrengast begrüßt wird Weltstar Sharon Kam an der Klarinette! Robert Fuchs’ Klarinettenquintett, komponiert 1917 inmitten des ersten Weltkriegs, nimmt Schillers Feststellung ernst: Den widrigen Lebensumständen zum Trotz schreibt der alte Brahms-Freund einen höchst liebenswerten, wienerisch nostalgischen und zutiefst romantischen Abgesang auf die „Gute Alte Zeit“, während um ihn herum das Habsburgerreich in Trümmer sinkt. Mozarts Heiterkeit ist bissiger, sein Humor schwarz: Mit seinem „Dorfmusikanten-Sextett“, bekannt unter dem Namen „Ein musikalischer Spaß“, karikiert er seine zahlreichen, weniger professionellen Kollegen und deren unfreiwillige kompositorische Komik. Aber Mozart wäre nicht Mozart, wenn nicht trotz aller Bemühungen um Unbedarftheit ein Meisterwerk dabei entstünde! Einer dieser Kollegen dürfte auch Phillip Jakob Rioltte gewesen sein: Als Sohn hugenottischer Flüchtlinge im saarländischen St. Wenzel geboren ging er als Pianist nach Wien und bereicherte den Musikschatz um etliche Werke im Stile Mozarts und Beethovens. Dass dabei durchaus mehr als nur eine Blaupause großer Meister herauskam, beweist sein Septett op. 40, welches in der Fassung für konzertantes Klavier und konzertante Klarinette an diesem Abend in Heilbronn, gut 180 Jahre nach seiner Entstehung, seine Uraufführung erleben darf!