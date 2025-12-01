Ernst Mantel & Werner Koczwara - The Bänd in the Länd

Über 10 Jahre lang haben Werner Koczwara und Ernst Mantel mit ihrem ihrem Programm „Vereinigtes Lachwerk Süd“ das Zwerchfell der Zuschauer gewaltigen Strapazen ausgesetzt. Nun wird es Zeit für etwas Neues, nämlich „The Bänd in the Länd“. Und abermals durchwühlen die beiden komisch Hochbegabten die Popgeschichte auf der Suche nach Welthits, die eigentlich nichts anders sind als Coverversionen von schwäbischen Originalen. Fündig werden sie diesmal unter anderem bei „Dancing Queen“ von Abba, „Come together“ von den Beatles sowie dem Klassiker der Doors „Riders on the storm“.

Ebenfalls dabei: die längst überfällige Hymne auf Landesvater Winfried Kretschmann. Ein nicht nur höchst musikalischer sondern auch ein zutiefst komischer Abend mit zahlreichen nagelneuen Nummern, eingebettet in diverse Klassiker aus dem bisherigen Schaffen. Kurz: jahrzehntelange Bühnenerfahrung trifft auf ungebrochen sprühende Kreativität. Ein fröhlich-funkelndes Qualitätsprodukt.

