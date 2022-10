Wenn sich Superheld und Fliegerpilot im Tiefflug über dem Parkett zuzwinkern und ein Roboter im Sandkasten den Bagger repariert, dann macht MAYBEBOP

„Kinderkram“.

Der spielfreudige A-cappella-Vierer setzt seit fast 20 Jahren mit seinen zahlreichen Bühnenprogrammen Maßstäbe in der deutschen Unterhaltung. Jetzt verwirklichen sie sich mit ihrem ersten Studio-Kinderalbum einen lang gehegten Traum. Ganz nach dem Motto „Wir singen, wovon wir wissen“ kramen die vier Familienväter zielsicher in ihrer Songkiste und holen Lieder hervor, die nicht nur die Kids zum Träumen, Lachen und Tanzen bringen. MAYBEBOP schickt kleine und große Ohren auf die Reise in immer neue musikalische Welten. Dabei bleibt sich die kürzlich zur „Group of the Decade“ (amerikanische Kritikerplattform „The Recorded A Cappella Review Board“) gekürte Band treu, indem sie sich selbst nicht ernst nimmt. Und wenn doch, berührt es um so mehr.

„Kinderkram“ ist die Garantie für das beste Echo, das je aus einem Kinderzimmer durch die Wohnung drang: „Nochmal, n.o.c.h.m.a.l., NOCHMAL!“

MAYBEBOP sind

Jan Bürger - Countertenor

Lukas Teske - Tenor

Oliver Gies - Bariton

Christoph Hiller - Bass