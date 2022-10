Erik Lehmann - Herr Lehmann - Best of Alles

Bekannt als ehemaliges Mitglied im Ensemble des Dresdner Kabaretttheaters „Die Herkuleskeule“ (2008 bis 2017) und seit 2004 auch als Solist in bisher acht Soloprogrammen zu erleben, gilt Erik Lehmann als einer der wandlungsfähigsten Kabarettisten des Landes. Für seine bissigen Kabarettprogramme wurde er mit vierzehn Kleinkunstpreisen ausgezeichnet, darunter der „Stuttgarter Besen“ (Publikumspreis), der „Ostdeutsche Kleinkunstpreis“ oder der „Fränkische Kabarettpreis“. Aber auch klangvolle Auszeichnungen wie den „Rahdener Spargel“, den „Oelsnitzer Barhocker“, die „Goldene Weißwurscht“ oder den „Herborner Schlumpeweck“ hat man ihm überreicht. Grund genug, nun noch einmal die besten Nummern aus seinen Programmen "Herr Lehmann wünscht: Gute Besserung!", "Der letzte Lemming", "Notizen aus dem Muttiheft" und natürlich "Uwe Wallisch – Der Frauenversteher" zu präsentieren. Das wird ein Spaß! Und das Publikum darf fleißig mitmischen, denn das berühmt-berüchtigte Glücksrad aus dem Lemming-Programm steht auch noch einmal mit auf der Bühne. Und so wird die Veranstaltung zu einem einmaligen und einzigartigen Erlebnis, denn das Glück entscheidet, was gespielt wird. Außer natürlich, Herr Lehmann manipuliert mal wieder die Ergebnisse der Glücksraddreher, -dreherinnen und -drehenden.

www.knabarett.de