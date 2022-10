Adrienne Braun - Ding, Blabla und Trallala. Wahrheiten aus der Restmülltonne

Warum regen sich Baden-Württemberger eigentlich so häufig auf? Und warum trocknen manche nach dem Duschen erst die Füße ab? Adrienne Braun weiß es.

Die Journalistin und Autorin fischt die Themen ihrer wöchentlichen Zeitungskolumne aus der Restmülltonne oder sucht im Poesiealbum nach dem Floh aus Mexiko. Dabei macht sie immer wieder erstaunliche Entdeckungen, wie der Mensch tickt. Denn mal gähnt er synchron mit dem Hund, dann fühlt er sich bei Zitrusduft schlanker.

In ihrem neuen Bühnenprogramm „Ding, Blabla und Trallala“ analysiert Adrienne Braun die Unterschiede zwischen Donau- und Dauerwelle, schaut in die Seele der Polizei oder fragt, was glokale Neo-Hippies eigentlich im Kühlschrank liegen haben. Um sich ins rechte Licht zu setzen, wird die gebürtige Linkshänderin aber auch an schlechte Schlager erinnern und reimen - und verrät vielleicht sogar den Reinheitsschlüssel für Kalk in der Toilettenschüssel.