Ernst und Heinrich - Irgendwas isch emmer 2.0

Irgendwas Isch Emmer 2.0

Neuauflage des nur kurze Zeit gespielten Programms und laut Ernst und Heinrich „viel zu schad zum furtschmeißa“.

Jetzt frisch aufgebrezelt mit Liedern wie:

Irgendwas Isch Emmer, Ehrakäs, I Gang, Sackzement, Blogger oder der Schnäppchenhymne Schätz Amol,

mit typischen Ernst-und-Heinrich-Szenen, neuem „Kompaktseminar schwäbisch“, alltagstauglichen Redewendungen, nützlichem Sprachwissen für Nichtschwaben.., zusammengefasst zu „gehobenem Schwachsinn mit Tiefgang“, um nicht zu sagen: OBERSTE SCHUBLADE!

Gibt es typisch schwäbischen Humor?

Man weiß es nicht!

Typischen Ernst-und-Heinrich-Humor gibt es jedenfalls.