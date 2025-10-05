Erntedankfest der Arbeiterwohlfahrt mit Kaffee und Kuchen zu sozialen Preisen. Hierzu sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen.
Begegnungsstätte der AWO Obere Vorstadtstraße 14, 74731 Walldürn
