Erntedankveranstaltung im Kurhaus

Wer den Abschied vom Sommer feiern und den Herbst willkommen heißen möchte, ist beim traditionellen Erntedankfest im Kurhaus Bad Mergentheim richtig. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 4. Oktober 2026 von 13:30 bis 18:00 Uhr statt.

Nach einer musikalischen Eröffnung hält Pfarrer Peter Schock, Landeskirchlicher Beauftragter für den Kirchlichen Dienst auf dem Land (KDL) bei der Evangelischen Landeskirche in Baden, einen Vortrag zum Thema: "Warum machen wir weiter? Zwischen Hoffnung, Resilienz und Zuversicht."

Weitere Höhepunkte sind der Rückblick auf die diesjährige Ernte und die traditionsgemäße Überreichung der aus Getreide gestalteten Erntekrone.

Zum Ausklang sind anschließend alle Gäste, Besucher und Mitwirkenden zum gemütlichen Beisammensein mit Kaffee und Kuchen im Kurhaus eingeladen.

Das Erntedankfest findet traditionell in Zusammenarbeit mit dem Landfrauenverband Main-Tauber-Kreis, dem Bauernverband Main-Tauber-Kreis und der Kurverwaltung Bad Mergentheim statt. Bei freiem Eintritt freuen sich die Veranstalter auf einen regen Zuspruch.