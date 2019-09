Gemeinsam lesen, spielen, Geschichten als Theaterstück aufführen oder dazu etwas basteln – all das machen Kinder regelmäßig in Leseclubs. Mit der Unterstützung der Dieter Schwarz Stiftung wird ein Leseclub an der Grundschule Biberach eröffnet. Dazu laden wir Sie herzlich ein:

Eröffnung eines Leseclubs an derGrundschule Biberach,Bibersteige 9, 74078 Heilbronnam 16. September 2019, 10.00 – ca. 11.00 Uhr

Die Leseclubs sind eine bundesweite Initiative der Stiftung Lesen. Das Konzept unter dem Motto „Mit Freu(n)den lesen“ hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt: Mittlerweile besuchen über 10.000 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren regelmäßig die rund 400 Leseclubs, die die Stiftung Lesen bisher in allen Bundesländern eingerichtet hat. Mit der Dieter Schwarz Stiftung konnte nun ein starker Unterstützer in der Region Heilbronn gewonnen werden, der die Einrichtung von insgesamt drei Leseclubs ermöglicht.