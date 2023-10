Eröffnung Playground

Am Sonntag, 8. Oktober 2023 eröffnet die Kunsthalle Göppingen den neu geschaffenen Bereich »Playground«: wir laden Besuchende zukünftig ein in die virtuelle Welt einzutauchen. Erkunden Sie in diesem Spiel –, Lern – und Experimentierraum mit Hilfe von Virtual Reality Brillen eigens erstellte Inhalte und beamen Sie sich in die virtuelle Kunsthalle Göppingen.

»Playground« nimmt Besuchende an die Hand, um im Museum kostenlos digitale Inhalte und deren Tools kennenzulernen, zu erkunden und mit ihnen zu experimentieren.

Von 15 bis 18 Uhr findet am Sonntag, 8.Oktober der kostenfreie OPEN STUDIO Nachmittag im Museum und bei schönem Wetter im Innenhof der Kunsthalle Göppingen statt:

RENDEZVOUS DIGITAL : Das RENDEZVOUS DIGITAL ermöglicht Allen mit unseren Digitallots*innen geführte erste Schritte ins Metaverse zu machen. Virtual und Augmented Reality stehen bereit. Mit sogenannten VR Brillen wird der Zugang zur virtuellen Realität, das heißt zum dreidimensionalen Internet ermöglicht. Über QR Codes und mit Tablets gelingt wiederum der Einstieg in die Augmented Reality: Dabei wird die tatsächliche Realität durch eine Zusatzebene erweitert.

In der Halle oben:

ASK ME: Kommen Sie mit unseren Expert*innen ins Gespräch über Kunst

HANDS ON

Im Innenhof: BAMBUSBAU mit der Künstlerin Yun Park

In der Ausstellung:

UPCYCLING MOBILE mit dem Holzschaffenden Thomas Hahn Klinger

FILZWERKSTATT mit der Künstlerin Jessica Guidi

NATURFOTOGRAFIE mit der Kunsthistorikerin Christina Bauer

MONOTYPIE mit der Künstlerin Rita Schaible Saurer