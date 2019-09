Eröffnungskonzert 10. Fortepiano Festival Stuttgart #Chopin

× Erweitern Yuko Abe-Haueis Copyright ‎19. ‎Juni ‎2005 (Aktualisiert am 3. September 2019) Yuko Abe-Haueis, Pianistin

Eröffnungskonzert 'Eine Künstlerliebe' - Literarisch musikalischer Abend mit Werken von Frederic Chopin und George Sand, im Rahmen des 10. Fortepiano Festival Stuttgart

Yuko Abe-Haueis | Klavier

Angelika Weller-Sathi | Lesung

Programm: Werke von Frederic Chopin und George Sand

Eintritt: 20 € (VVK 15 €), ermäßigt 16 € (VVK 12€), Familien 40 €

Tickets: Abendkasse, Tourist-Information i-Punkt, Stuttgart, ReserviX Vorverkaufsstellen, Ticket-Hotline 01805 700 733

Informationen: www.fortepianofest.de

Programm

Frédéric Chopin

Prelude op. 28 Nr. 4

Berceuse op. 57

Walzer op. 64-1 und op. 64-2

Nocturne op. 48 Nr. 1

Fantaisie Impromptu op. 66

Nocturne cis-moll Op posth

Yuko Abe-Haueis

Die in Japan geborene Pianistin Yuko Abe-Haueis studierte Klavier in Tokio, Japan. Im Mittelpunkt ihres weiteren Studiums vertiefte sie die Interpretation mit dem Fortepiano, Cembalo und Basso continuo an der Schola Cantorum Basiliensis und Musikhochschule Zürich bei Johann Sonnleitner, Eduard Torbianelli und in Meisterkursen mit Andreas Staier. Yuko Abe-Haueis konzertiert international in Solokonzerten und Kammermusikabenden auf dem Klavier, dem Hammerflügel und dem Cembalo. Als Interpretin setzt Yuko Abe-Haueis sich besonders mit der Aufführungspraxis der Musik des 18. und 19. Jahrhunderts auseinander. Zusätzlich arbeitet sie als Solistin und Liedbegleiterin mit zeitgenössischen Komponisten und konzertierte mit dem JFC - „The Japan Foundation of Composers“. Dabei reizt sie besonders, mit den Klangfarben historischer Tasteninstrumente zeitgenössische Kompositionen auszufüllen. 2010 rief Yuko Abe-Haueis gemeinsam mit Johann Sonnleitner das Fortepiano Festival Stuttgart ins Leben. Seitdem leitet sie das etablierte, jährlich stattfindende Fortepiano Festival Stuttgart.

Angelika Weller-Sathi

Angelika Weller-Sathi ist Buchhändlerin in Tübingen. Als Tochter eines Kirchenmusikers hat sie klassische Musik quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Besonders gern bringt sie ihre Passionen Musik und Buch zusammen: Wenn Sie vor Publikum über Musik und Musiker liest und spricht, verspricht dies immer ein ganz besonderes eindrucksvolles Musikerlebnis zu werden.