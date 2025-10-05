Tradition trifft Innovation – Großartige Blasmusik in Minimalistischer Form.

Dem Trend der kleinen Blasmusik Besetzung folgend haben die vier Erpfenhauser Dorfmusikanten aus der Gemeinde Gerstetten im Landkreis Heidenheim auf derschwäbischen Alb festgestellt: kleiner geht es nicht. Baschdis Tuba und Reinis Gitarre peitschen los, brausen auf, heizen ein, treiben an undgeigeln auf während die Ansatzgötter Lars (Flügelhorn) und Jan (Bassflügelhorn) dazuengelsgleich singen, enthusiastisch zwitschern, gekonnt oktavieren, unaufgeregtabliefern, eins zischen gehen, musikalische Liebeserklärungen aussprechen oder einfach nur eine saubere Melodie spielen.