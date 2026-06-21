Mit „KLEX – Kleine Experimente, ein Theaterlabor für Neugierige“ startet das Theaterhaus ein neues Format für junge Menschen. Den Auftakt bildet das Projekt „ERSATZBANK“, entwickelt von Theaterhaus+PLUS (Kulturvermittlung & Theaterpädagogik).

Elf Jugendliche im Alter von 11 bis 16 Jahren aus Stuttgart und Umgebung haben über drei Monate hinweg eine eigene Stückentwicklung erarbeitet. Ausgangspunkt: die Geschichte einer Fußballspielerin, die sich verletzt und plötzlich auf der Ersatzbank wiederfindet. Aus diesem Impuls entstand ein vielschichtiger Prozess zwischen Theater, Tanz und Rhythmus.

In Workshops entwickelten die Teilnehmenden eigene Szenen, Choreografien und Klangwelten – von Schreibformaten über Tanzimprovisation bis hin zu rhythmischen Experimenten und Einblicken in die Dynamiken des Fußballs.

Begleitet wurde das Projekt von einem interdisziplinären Team aus Theaterpädagogik, Choreografie, Rhythmus-, Sprach- und sogar Fußballcoaching.

Entstanden ist ein spannender Mix aus Theater, Tanz und Rhythmus. Die Werkschau gibt einen offenen Einblick in diesen künstlerischen Prozess und zeigt Szenen, Choreografien und Klangexperimente, die im gemeinsamen Arbeiten entstanden sind.

Projektteam: Catharina Zukrigl (Projektleitung & Theaterpädagogik), Raluca Urea (Theaterpädagogik), Carmen Scarano (Choreografie), Kathrin Koller (Logopädie), Dominik Schad (Rhythmus Coach), Dirk Prediger (Fußball Coach), Lucy Schneider (Kostümbild) I Weitere Credits gehen an die Theaterhaus Werkstatt, die Theaterhaus-Ausstattung sowie die Theaterhaus-Technik.