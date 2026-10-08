Bei ERSATZKOPF handelt es sich nicht um jene Ersatzköpfe aus splitterfreiem, bruch- und verschleißfestem Polyamid, die man bei Ochsenkopf kaufen kann und auch nicht um die besondere Form einer altägyptischen Skulptur, die ausschließlich während des Alten Reiches als Teil von Grabausstattungen verwendet wurde. Nein, ERSATZKOPF sind eine Band. Auf ihren Alben, die alle Irgendwas-mit-geil heißen, paaren sich rasiermesserscharfe Gitarrenriffs mit groovenden Basslines und treibenden Drums. Doch erst die perfekte Mischung der druckvollen Musik mit den expressiven Texten machen Ersatzkopf so einzigartig in der deutschen Musiklandschaft. Songs wie „Polizeigewalt“ oder „Studium verkackt wegen Kiffen“ zeigen ihre tiefgehende Vielschichtigkeit. Einen Paukenschlag setzt nicht zuletzt ihr orbitaler Überhit „Kotze überall“, der sich um eine Verfolgungsjagd mit Aliens dreht. Die Band über sich selbst: „Punk aber in schlecht“, das Forum von Bierschinken.net über sie: „Ich habe die mal als Vorband von Team Scheisse gesehen, ja, hauptsächlich war ich deswegen da. Und dann waren die leider echt scheisse. Nicht mal sympathisch scheisse. Einfach nur total scheisse. Aber ich hörte, dass die auch nie proben. Hinterher war ich enttäuscht. So ne scheisse. Weil die Songs an sich sind alle geil. Aber die Show an sich war ungefähr so begeisternd wie das Nudelwerk in Riesa...“