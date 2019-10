Erschaffung und Erhaltung der Welt

Es sind in besonderer Weise Mythen und Rituale, die Einblick geben in die Ordnungen und in die Selbsterhaltungsmechanismen einer Zivilisation.

So streng die Gesellschaft in soziale Schichten, Herrschafts- und Funktionsebenen gegliedert war, so rigide war die Ordnung der gesamten Welt. Tägliche Kult- und Opferhandlungen in den Familien waren ebenso bestimmend wie der staatliche durch Priester und Adel organisierte Kult in den Tempelbezirken, zu dem auch Menschenopfer gehörten.

Aus religionswissenschaftlicher und ethnologischer Perspektive sind diese Wechselwirkungen von Mythos, Opfer und Ordnung nicht nur regionale sondern kulturübergreifende Erscheinungen. Brauchen Gesellschaften Opfer zum Selbsterhalt?

Mit Prof. Dr. Inés de Castro, Direktorin Linden-Museum,

Dr. Doris Kurella, Fachreferentin Latein- und Nordamerika Linden-Museum,

Eberhard Schwarz, Pfarrer an der Hospitalkirche und Roland Weeger, Leiter Katholisches Bildungswerk Stuttgart.

