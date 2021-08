Erst Flanieren, dann Dinieren

Diese kulinarische Stadtführung in Esslingen verspricht beides: Einen informativen einstündigen Rundgang durch die Esslinger Altstadt mit anschließendem Besuch eines typischen Restaurants in der Altstadt. Bei der Führung geht es vorbei an idyllischen Neckarkanälen, belebten Plätzen und einzigartigen historischen Gebäuden. Sie atmen das Flair einer alten Reichsstadt und dürfen sich schon auf das freuen, was sich gleich anschließen wird: Der Besuch einer typischen Esslinger Gastronomie. Hier erwartet Sie schwäbische Gastfreundschaft gepaart mit guter Küche – was will man mehr?

Tickets sind erhältlich bei der Esslinger Stadtinformation unter Tel 0711 396939-69 oder online.