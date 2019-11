Am zweiten Adventssonntag, 8. Dezember, um 15 Uhr erklärt die Führung „Erst sechs, dann vier“ in der Johanniterkirche in Schwäbisch Hall auf Spurensuche, warum es lange sechs Adventssonntage gab und welche Bilder in der Ausstellung „Alte Meister in der Sammlung Würth“ auf Weihnachten einstimmen. Die Teilnahmegebühr beträgt sechs Euro pro Person oder zwölf Euro für Familien. Anmeldung erforderlich unter johanniterkirche@wuerth.com.