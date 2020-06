Erste Öhringer Schnäppchenmeile

Auch wenn der Sommerurlaub dieses Jahr etwas anders ausfällt, findet sich im Kleiderschrank vielleicht nichts Passendes für den Strand, für die Wandertour oder zum Ausgehen am Abend? Dann los zur 1. Öhringer Schnäppchenmeile: ab dem 20. Juni findet immer samstags von 10-16 Uhr in der Innenstadt ein großer Außen-Sonderverkauf statt. Mit Pavillons, Tischen und Warenständern vor ihren Türen locken die Öhringer Geschäftsleute mit einer riesigen Auswahl an Einzelteilen, Restposten und vielem mehr aus allen Sortimentsbereichen. "Alle teilnehmenden Geschäfte bieten Waren zu deutlich vergünstigten Preisen an", versprechen die Organisatoren Diana Rossmann von Modewelt Rossmann, Claudia Brunner vom Modehaus Frank, Renate Rau-Maier von der Buchhandlung Rau, Ulrike Eheim von Intersport Groß und Petra Häffner von Zeitgeist. "Es gibt vieles zu absoluten Sonderpreisen." Zusätzlich zur Schnäppchenmeile gibt es in vielen Geschäften noch Extra-Rabatte auf das normale Sortiment.Die Schnäppchenmeile zieht sich von der Bahnhofstraße über die Poststraße in den Marktplatz und von dort die Markstraße hinunter. Und nicht nur für den Urlaubskoffer gibt es einiges: Von Sportartikeln über Bücher, Deko- und Geschenkartikel, Damen- und Herrenkleidung, Bademoden, Schuhe, Kinder- und Babykleidung, Spielwaren bis hin zu Haushaltswaren können allerlei Schnäppchen ergattert werden! Wer zwischendurch Hunger bekommt, findet bei den Innenstadt-Gastronomen, die ebenfalls mit von der Partie sind, sicher was Leckeres. Optimal verbinden lässt sich die Einkaufstour mit einem Besuch auf dem Wochenmarkt, der auch immer am Samstagvormittag stattfindet. Termine: Samstag, 20. Juni, 27. Juni, 4. Juli, 11. Juli Jeweils 10 - 16 Uhr