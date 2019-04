Mit Songs wie »Ba-Ba-Banküberfall«, »Märchenprinz«, »Küß die Hand, schöne Frau« oder »Ding Dong« eroberten sie im gesamten deutschsprachigen Raum die Fans. Zum 40-jährigen Bühnenjubiläum wird die Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV) 2019 unter dem Motto »Alles ist erlaubt – 1000 Jahre EAV« ihre Abschiedstournee begehen. Was gut begann soll würdig enden - dazu gehört auch, mehr als nur die schönsten Hits und Klassiker der Verunsicherung zu präsentieren. Die Zuschauer erwartet ein Programm mit allem, was die Satiriker zu bieten haben. Unterhaltsame und emotionale Rückblicke in alte Tage sowie ausgewählte Kostproben des neuen, letzten Albums werden Liebhaber von Kabarett, Rock, Pop und Sämtlichem, was dazwischen liegt, begeistern. sob

Erste Allgemeine Verunsicherung, Mo. 3. Juni, 20 Uhr, Harmonie, Heilbronn, www.provinztour.com