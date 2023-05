Erste Hilfe für Babys

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Umso wichtiger ist es, dass all diejenigen, die Kinder betreuen, gut informiert sind über die richtige Versorgung im Notfall. In den kostenfreien Kompaktkursen der BKK VBU wird den Teilnehmer/-innen gezeigt, wie Gefahren verringert und Unfälle vermieden werden können. Darüber hinaus wird dargestellt, wie man im Ernstfall richtig handelt.

Alle Teilnehmer/-innen erhalten Gelegenheit zu praktischen Übungen und dürfen all ihre Fragen rund um die Erste Hilfe stellen. Die Kurse eignen sich für alle, denen Babys oder Kleinkinder zur Betreuung anvertraut sind – ob Eltern, Großeltern oder Babysitter. Um Anmeldung per E-Mail an kornwestheim@bkk-vbu.de wird gebeten.

ServiceCenter BKK VBU Salamanderareal, Bau 6

Stammheimer Straße 10

70806 Kornwestheim