Erstelle dein eigenes Videospiel mit Bloxels!

Hinweis: Dieser Termin findet an zwei Tagen statt: Do, 23.05.2024 & 24.05.2024 (jeweils 15 - 18 Uhr). In diesem Workshop werdet ihr zu Spieleentwickler*innen und zwar ganz ohne komplizierte Codes! Auf einem Spielbrett kreieren wir mit farbigen Würfeln eure eigenen heldenhaften Charaktere. Mit dem iPad werden diese dann blitzschnell digitalisiert und in der Bloxels-App animiert. Dort könnt ihr anschließend eure eigene Welt bauen. Dazu braucht es natürlich auch die passende Story. Fiese Gegner, gefährliche Hindernisse und mega Power-Ups – ihr dürft alles selbst bestimmen! Bei Jump ‘n‘ Run-Games geht es immer darum, Lauf- und Sprungbewegungen möglichst geschickt auszuführen. Alle Jump ‘n‘ Run-Gamer haben also eine super Hand-Augen-Koordination und ein hohes Maß an Geschick! Natürlich muss auch den Gegnern ausgewichen werden... seid gespannt auf eure eigenen Videospiele! Für Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren.